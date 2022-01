Prefeitura do Rio quer entrar no grupo que discute Santos Dumont

A prefeitura do Rio de Janeiro pediu oficialmente nesta quarta-feira, 26, ao Ministério da Infraestrutura, para participar do grupo técnico que está discutindo a concessão do aeroporto Santos Dumont. O grupo já fez duas reuniões e hoje tem a participação de representantes do ministério e do governo do Estado do Rio de Janeiro. O que está em jogo nesta disputa política é o futuro do aeroporto do Galeão, que vai mal das pernas e pode sofrer o impacto caso aumente o fluxo de pessoas no Santos Dumont. O governo do estado quer que seja limitado o número de pessoas que o Santos Dumont atenderá. Já a prefeitura quer restringir o destino dos vôos e que o aeroporto não pode crescer para não prejudicar a cidade. E ainda tem as outras concessionários como a de Guarulhos que estão atentas ao processo. Se o governo limitar Santos Dumont para não prejudicar o Galeão não tem também que limitar Congonhas para não prejudicar Guarulhos. Quem acompanha o processo começa a acreditar em uma judicialização do caso e consequentemente que o leilão atrase.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter