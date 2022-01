Prefeitura de São José dos Campos bota pá de cal em negócios da Itapemirim

A prefeitura de São José dos Campos rescindiu nesta sexta-feira, 21, o contrato bilionário que tinha firmado com a Itapemirim para a prestação de serviços de transporte. De acordo com a prefeitura, a empresa apresentou apenas contratos firmados com intermediadores para a aquisição de frota o que feriria as regras da licitação e ainda documentos em língua estrangeira sem a tradução juramentada. A empresa não teria conseguido apresentar um plano de negócios para conseguir financiamento por meio de programas do governo federal, na sequência, teria dito que fecharia um contrato com a Enel para ter uma frota de veículos elétricos, o que também não se concretizou, e, por fim, apresentou documentos de uma negociação em curso com empresas chinesas. A empresa havia apresentado uma carta de uma empresa estrangeira com capital de cerca de 6 bilhões de reais e que o dinheiro estaria disponível a favor do Grupo Itapemirim. A prefeitura não explica detalhes desta garantia.

À Itapemirim só coube uma lacônica nota para a imprensa em que diz respeitar a decisão da prefeitura, mas discordar porque ainda teria cinco dias para se manifestar. E não disse mais nada. A empresa suspendeu os voos no fim do ano passado da companhia aérea criada menos de seis meses antes. A empresa de transportes rodoviários está em recuperação judicial.

