Prédio mais alto de São Paulo já pode ser ocupado

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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O prédio mais alto de São Paulo já tem sinal verde para ser ocupado. O Alto das Nações, torre corporativa do complexo WTorre Carrefour, na Chácara Santo Antônio, acaba de receber o Habite-se da Prefeitura de São Paulo.

Com 219 metros de altura, o edifício assumiu o posto de novo marco vertical da capital paulista. Supera o Platina 220, no Tatuapé, com 172 metros, e o Mirante do Vale, no Centro, com 170 metros.

A certidão atesta a conclusão das obras e libera a ocupação do empreendimento, localizado às margens da Marginal Pinheiros. Com isso, o complexo multiuso entra na fase final de preparação para receber grandes empresas e um fluxo diário de milhares de pessoas.