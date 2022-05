Preços elevados e crédito caro não tiram otimismo do setor imobiliário

Mesmo com juros subindo, o que encarece o crédito, com inflação em alta, o que tira a renda das pessoas, e com os preços de imóveis subindo, as construtoras e incorporadoras seguem com elevado otimismo. O Indicador de Confiança do Setor Imobiliário Residencial do primeiro trimestre, feito pela Deloitte em parceria com a a Associação Brasileiras de Incorporadoras Imobiliárias, mostra que 95% das empresas dizem que vão continuar fazendo lançamentos nos próximos meses. Quase 80% disseram que vão continuar comprando terrenos, para mais lançamentos. Mas o índice de preço de imóveis continua sua trajetória de alta, que teve início há quase dois anos. No primeiro trimestre deste ano, a alta foi de 11% em relação ao trimestre anterior. A pesquisa é feita com 47 empresas do setor.

