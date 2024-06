Preços de imóveis residenciais sobem 0,74% em maio

O preço dos imóveis residenciais aumentou 0,74% em maio deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo o índice FipeZAP. O resultado representou uma nova aceleração dos preços em relação aos resultados do índice nos meses de março (+0,64%) e abril (+0,66%). Comparativamente, o incremento em maio foi relativamente maior entre imóveis com apenas um dormitório (+0,89%), contrastando com o avanço relativamente menor entre unidades à venda com quatro ou mais dormitórios (+0,41%).

No mesmo período, o IGP-M/FGV exibiu uma inflação mensal de 0,89%, enquanto a prévia do IPCA/IBGE, dada pelo IPCA-15, indicou um aumento médio de 0,44% nos preços ao consumidor.

Em termos de abrangência geográfica, a alta nos preços residenciais foi observada em 47 das 50 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP de Venda Residencial, incluindo 15 das 16 capitais que integram o cálculo: Curitiba (+1,88%); Goiânia (+1,47%); Maceió (+1,27%); Salvador (+1,18%); Florianópolis (+1,05%); Belo Horizonte (+0,98%); Vitória (+0,94%); João Pessoa (+0,92%); São Paulo (+0,72%); Porto Alegre (+0,65%); Recife (+0,60%); Fortaleza (+0,59%); Brasília (+0,52%); Manaus (+0,38%); e Rio de Janeiro (+0,29%). Além de Campo Grande, onde os preços residenciais recuaram 1,13%, as outras duas cidades monitoradas que registraram queda mensal nos preços de venda foram: Canoas/RS (-0,20%) e Santa Maria/RS (-0,01%).