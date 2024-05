Preço médio de venda dos veículos na região Sul é de R$ 43 mil

O preço médio final de venda de um veículo na região Sul em abril custou, em média, R$ 43 mil. O valor é um pouco acima da média nacional do período, de R$ 41 mil. É o que revela a nova edição do Relatório de Preços do Data OLX Autos, braço de análises do mercado automotivo da OLX, maior classificado de autos do país. O relatório analisou os valores dos automóveis comercializados por meio da OLX entre outubro de 2022 e abril deste ano, tanto entre os estados do Sul, quanto nacionalmente.