Preço de matéria-prima de automóveis mais que dobra em dois anos

O preço da matéria-prima para a produção de automóveis mais que dobrou no mercado norte-americano em pouco mais de dois anos. O aumento foi mais expressivo para carros elétricos, com materiais 144% mais caros. Já no caso de carros a combustão, o percentual é de 106%, de acordo com relatório da consultoria AlixPartners. No relatório, divulgado pelo site CNBC, foram destacados os custos do cobalto, níquel e lítio, usados em baterias, e do minério de ferro e alumínio, esses afetando veículos elétricos e tradicionais. O valor do lítio, por exemplo, cresceu em mais de 4,5 vezes nos últimos dois anos. Como consequência das altas, já é possível observar o encarecimento de automóveis como o Model 3, modelo mais barato da Tesla, cujo preço nos Estados Unidos saltou de 38 mil dólares (197 mil reais) para 47 mil dólares (244 mil reais) desde fevereiro.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.