Preço de imóveis em grandes cidades sobe acima da inflação em 2024

O preço de compra de imóveis em grandes cidades apresentou um aumento de 2,17% ao longo dos primeiros quatro meses de 2024. O número é superior aos resultados do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) e do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) para o período — considerando o IPCA de janeiro a março e a “prévia” da inflação (IPCA-15) de abril, dado mais recente. No caso, os dois índices variaram -0,6% e 1,63%, respectivamente. A análise é de estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com a plataforma Zap, voltada à venda e aluguel de imóveis, que considera 50 das maiores cidades brasileiras. Entre as áreas analisadas, as que têm apresentado as maiores altas de preços de imóveis em 2024 são Curitiba (6,54% de alta em quatro meses), João Pessoa (5,08%) e Recife (4,19%).

No acumulado dos últimos 12 meses, não foi diferente, o aumento do preço de compra dos imóveis subiu 5,76% contra uma variação de -3% e 3,51% do IGP-M e da inflação geral no período. Apenas no último mês de abril, a alta foi de 0,66%. Nas duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro, as variações são menores do que nas demais. Em São Paulo, comprar um imóvel ficou 0,59% mais caro no último mês. No Rio de Janeiro, apenas 0,18% mais caro. Já no acumulado dos últimos 12 anos, o mercado imobiliário paulistano encareceu 4,93%, enquanto o do Rio de Janeiro, 1,57%. No entanto, o preço dos imóveis em ambas as cidades está em patamar semelhante, numa média de 10.8358 reais por metro quadrado em São Paulo, e 10.048 reais por metro quadrado no Rio de Janeiro.

Confira o ranking das 10 cidades analisadas com metro quadrado mais caro em abril de 2024:

Balneário Camboriú (SC): 12.993 reais Itapema (SC): 12.806 reais Vitória (ES): 11.206 reais Florianópolis (SC): 11.144 reais Itajaí (SC): 10.894 reais São Paulo (SP): 10.858 reais Barueri (SP): 10.150 reais Rio de Janeiro (RJ): 10.048 reais Curitiba (PR): 9.663 reais Brasília (DF): 9.133 reais

Valor médio das cidades analisadas: 8.902 reais por metro quadrado