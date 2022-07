Preço da gasolina vai cair no Brasil depois de o petróleo tombar?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 06 de julho.

A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) estima que os preços da gasolina e do diesel no Brasil estão levemente mais caros em relação ao mercado internacional, ou seja, aquela defasagem que fazia os preços subirem acabou. É raro, mas acontece. Como pano de fundo dessa história, as recentes quedas do petróleo em função de um risco cada vez maior de recessão a níveis globais, o que diminuiria drasticamente a demanda por matérias-primas, como o petróleo. Esse filme já foi visto outras vezes e a intensa volatilidade das commodities fez o petróleo subir novamente, mas, caso essa tendência de queda se sustente, abre-se um espaço para a Petrobras baixar o preço dos combustíveis no Brasil. A queda do petróleo e o componente importante que pode melar uma possível queda na gasolina são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 6.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade