Preço da energia faz deputados articularem nova lei para setor elétrico

Atualizado em 30 out 2023, 13h23 - Publicado em 30 out 2023, 12h28

Por Victor Irajá

Numa reunião com operadores do mercado financeiro, organizado pela Fatto Inteligência Política, em Brasília, o deputado João Bacelar (PL-BA) criticou duramente as distribuidoras de energia elétrica do país. Segundo ele, os preços aumentaram e os serviços ao consumidor pioraram.

Bacelar e outros parlamentares do PL estão cogitando acertar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), uma nova lei sobre concessões do setor elétrico.