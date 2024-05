Prates se despede da Petrobras sob aplausos de funcionários

Ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates despediu-se da estatal sob aplausos dos colaboradores. “Uma vida profissional e política que construo com todo cuidado desde a adolescência sempre é planejada com as pessoas que me seguem ou que me ajudam. Precisava das despedidas de hoje na empresa”, disse com exclusividade à coluna. “Saio como entrei: pela porta da frente e de cabeça erguida. Tenho certeza do dever cumprido”.

Assista ao vídeo sobre a despedida de Prates na Petrobras, na tarde desta quarta, 15 de maio: