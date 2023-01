Prates assume a Petrobras já sob pressão no mercado

VEJA Mercado em vídeo | 26 de janeiro.

A Petrobras aprovou e deu posse a Jean Paul Prates, novo presidente da companhia. A gestão do indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva já se inicia sob pressão no mercado. As ações da estatal caem 3%, apesar do movimento de valorização nos preços do petróleo. A política de preço de combustíveis é a grande preocupação do mercado. As dúvidas que pairam sobre a nova Petrobras no mercado financeiro e as atualizações no caso Americanas são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 26.

