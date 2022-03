PP, de Lira e Ciro, ameaça deixar Rodrigo Garcia e apoiar Tarcísio

Não se fala de outra coisa nos corredores do Palácio dos Bandeirantes: o PP, do ministro Ciro Nogueira e de Arthur Lira, está ameaçando abandonar a campanha de Rodrigo Garcia ao governo do Estado e apoiar o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. O que está pesando são as pesquisas eleitorais que mostram Garcia com uma margem muito pequena de intenção de votos e Tarcísio bem à frente. A notícia chegou ao mercado financeiro, por meio de interlocutores do Bandeirantes, e alguns executivos ficaram animadíssimos, por conta do histórico de ministro de privatizar e fazer leilões. No governo de João Doria e Garcia, as privatizações importantes não saíram da esfera das intenções. Para o PP, embarcar na campanha de Tarcísio tornaria as coisas mais fáceis já que o partido apoia a reeleição de Jair Bolsonaro.

