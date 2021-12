PP, da base de Bolsonaro, precisa da máquina do governo Doria 

O PP, partido da base do governo e que tem entre seus caciques o ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai apoiar Rodrigo Garcia, o candidato de João Doria ao governo de São Paulo. O motivo é bem simples: o PP esteve todo o tempo ao lado do governador no estado e precisa da máquina do governo Doria para fazer uma bancada de deputados federais relevante. Por máquina do estado, leia-se, o orçamento estadual.

Quando Bolsonaro fechou com o PL de Valdemar da Costa Neto, a expectativa do PP era a de pelo menos ter Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli como puxadores de voto. Mas os dois vão fechar com PL, que inclusive deve lançar o ministro Tarcísio Gomes de Freitas como candidato a governador.

Mas São Paulo não é o único estado que o PP não estará com Bolsonaro. Na Bahia, por exemplo, vai apoiar o PT, de Lula. Para a majoritária nacional, o partido segue com Bolsonaro.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.