Possibilidade de troca de multas por obras anima empreiteiras da Lava-Jato

Em estudo pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e por membros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a possibilidade de que empresas envolvidas na Operação Lava-Jato cumpram seus acordos de leniência com obras são benquistas dentro das principais empreiteiras. Executivos da Novonor — antiga Odebrecht — afirmaram ao Radar Econômico ver com bons olhos a costura — positiva aos olhos da empresa para a companhia, que teria capacidade de “reaver” os valores, e para o governo. “As multas foram calculadas de forma desproporcional a capacidade de pagamento das empresas em momento de muita ‘comoção’ com tema Lava-Jato”, diz um executivo. “Vejo como positiva, uma readequação que permita as empresas continuarem a sobreviver, ao mesmo tempo em que o Estado tem reparações pelos erros cometidos”.

