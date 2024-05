Positivo lucra R$ 64 milhões no primeiro trimestre, alta de 655%

A Positivo registrou lucro de 64 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024. O número é mais de sete vezes superior ao do primeiro trimestre do ano passado, de 8,5 milhões de reais, um aumento de 655%. A receita bruta da companhia de tecnologia ficou em 1,17 bilhões de reais, 38% a mais do que nos primeiros três meses de 2023. Já o Ebitda fechou em 116 milhões de reais, alta de 36% na mesma base temporal. Com a melhora do lucro, a geração de caixa operacional ficou em 83 milhões de reais.

A elevação substancial do lucro líquido, apesar da base de comparação reduzida, se deveu a redução de despesas financeiras, decorrente de uma melhora da dívida, segundo a empresa. Ao Radar Econômico, o presidente da Positivo, Helio Rotenberg, atribuiu a melhora das finanças, também, à queda dos juros. “Tomara que (os juros) continuem caindo. A diminuição do ritmo de queda é uma pena”, diz em referência ao Banco Central ter reduzido o corte da Selic de 0,5 ponto percentual para 0,25 ponto em sua última decisão.

A margem do Ebitda foi de 11,6%, passando por uma leve contração. A empresa atribui a margem atual a um aumento em custos de logística na compra de insumos para produtos fabricados ao final de 2023 e vendidos em 2024. No período, a forte estiagem na região Amazônica do país, com secas de rios, dificultou a operação. A Positivo mantém uma de suas fábricas na Zona Franca de Manaus, Amazonas.