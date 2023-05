Por que Tarcísio manteve secretário que protagonizou lambança ucraniana

Na esteira da divulgação furada de um investimento vindo da Ucrânia, ligada à empresa de aviação Antonov que desmentiu a negociação, o secretário Lucas Ferraz se segura na pasta de negócios internacionais de São Paulo. Até o ex-ministro Paulo Guedes entrou no jogo para sustentar seu indicado. O governador Tarcísio de Freitas havia decidido pela demissão.

As conversas de Tarcísio com o ex-presidente do Banco dos Brics Marcos Troyjo, que foi convidado a se retirar do posto para que a ex-presidente Dilma Rousseff assumisse, para substituir Ferraz, não avançaram. Troyjo, que foi também secretário de Guedes, considera o cargo pequeno e pede uma supersecretaria. O governador não cedeu.

