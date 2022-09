Por que riscos bilionários em torno da Eletrobras pouco afligem o mercado

São 40 bilhões de reais em créditos fiscais e 25,6 bilhões de reais em provisões. As cifras são exorbitantes e o desafio parece grande, mas o mercado financeiro segue apostando as fichas na recém-privatizada Eletrobras. A XP Investimentos passou a cobrir a empresa e recomenda a compra do papel, com preço-alvo de 71 reais a ação, uma potencial valorização de 55% nas cotações. Para os analistas da gestora, o potencial de crescimento derivado de iniciativas de redução de custos compensa os riscos bilionários em torno da companhia. “Os níveis de despesas com pessoal são altos em qualquer métrica de comparação com pares privados. Os créditos fiscais são superiores a 40 bilhões de reais, sem estrutura implementada para monetizá-los. As contingências estão em níveis elevados, com os empréstimos compulsórios ocupando o papel principal, somando 25,6 bilhões em provisões. Este cenário parece apocalíptico, mas não se deixe enganar”, escreve o banco em relatório enviado a clientes.

A recente eleição de Wilson Ferreira para o cargo de CEO da Eletrobras depois de um breve período na presidência da própria companhia entre os anos de 2016 e 2021 empolga a XP, que aposta em rápidas mudanças em direção a uma maior eficiência dentro da empresa. “A Eletrobras é enorme e acabou de deixar de ser uma estatal. Todas as medidas para aumentar sua eficiência são atualmente objeto de debate e prioridade dentro da companhia. A recente eleição do Sr. Wilson Ferreira para o cargo de CEO foi um forte sinal de que as coisas vão acontecer rapidamente”, finaliza. No acumulado do ano, os papéis da Eletrobras sobem 35%.

