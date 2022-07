Por que queda do preço da gasolina é vitória para Paulo Guedes

Em vigor a partir desta quarta-feira, 20, a redução de 4,9% do preço da gasolina repassado às refinarias por parte da Petrobras é uma vitória para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Novo presidente da estatal e ex-assessor do ministro, Caio Mario Paes de Andrade defendeu, logo depois da posse, em junho, que a empresa não deveria realizar os reajustes baseados em movimentos do dólar ou conjunturais e respeitosos à política de preços da estatal — posicionamento chancelado pelo ministro e reiterado pela empresa em comunicado publicado nesta terça-feira 18. O ministro acredita que os repasses das variações internacionais sejam espaçados para não haver contaminação de movimentos pontuais do preço do barril de petróleo e do dólar.

“A redução acompanha a evolução dos preços internacionais de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, diz o posicionamento. Como mostra reportagem de VEJA, o ministro virou o grande responsável pela gestão de óleo e gás do país, com a chancela do presidente Jair Bolsonaro de seu nome para aplainar a pressão dentro da estatal. Auxiliares do ministro defendiam que Guedes aguentaria o papel de “para-raio” do governo.