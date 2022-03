Por que presidente do BC acredita que a guerra pode ser boa para o Brasil

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a guerra traz boas notícias para o Brasil, mesmo sabendo que independentemente do resultado do conflito o mundo terá um período relativamente longo de menos crescimento e mais inflação. Ele listou os pontos em evento promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e a Fiesp. Segundo ele, haverá um redesenho das cadeias globais e como o Brasil tinha ficado de fora antes, agora é uma boa hora de ocupar espaço. Além disso, o choque de minerais é bom para o Brasil que é grande produtor. Já os alimentos também ficam mais caros, e se tivermos fertilizantes o país ganha com isso. E o aumento generalizado das commodities melhora o fiscal. O único ponto mais negativo que Campos Neto menciona é o preço dos combustíveis fósseis, já que o Brasil é dependente do mercado externo.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.