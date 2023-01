Por que presidente da CNI está animado com Alckmin na Indústria

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, exaltou a escolha do vice-presidente Geraldo Alckmin como ministro da Indústria no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Andrade afirmou que a escolha agrada o setor pela experiência administrativa de Alckmin à frente do governo de São Paulo e a leitura de que, por ser vice-presidente, terá trânsito e proximidade para tratar com Lula sobre as demandas do setor. Ele classificou como uma escolha errada da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro Paulo Guedes em acoplar a Indústria à Economia.

Andrade esteve presente na cerimônia de posse do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele afirmou que as perspectivas em torno de uma reforma tributária são animadoras — e que o atual sistema é um dos grandes entraves para o crescimento do país. O presidente da CNI afirmou, porém, ver com preocupação a vontade expressa do novo governo em decretar o fim do teto de gastos.

