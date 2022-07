Por que os lucros dos principais bancos dos Estados Unidos decepcionam A temporada de divulgação dos balanços das instituições financeiras deixa a desejar Por Victor Irajá 18 jul 2022, 10h46

Em meio à temporada da divulgação de balanços dos principais bancos dos Estados Unidos, as principais instituições colecionam resultados aquém do esperado, na esteira do cenário macroeconômico turbulento e a inflação crescente no país. O Goldman Sachs teve lucro de 2,93 bilhões de dólares no segundo trimestre, representando queda de 48% em relação aos mesmos três meses do ano passado. O resultado baseia-se na queda da emissões de ações e debêntures, exatamente pela maior atratividade de ativos de renda fixa graças aos juros elevados.

O resultado do Goldman Sachs acompanha seus principais rivais. O JP Morgan amealhou lucro de 8,65 bilhões de dólares, uma queda de 28% em relação ao mesmo período no ano passado. Os lucros do Morgan Stanley também decepcionaram: 2,4 bilhões de dólares no período — queda de 29,4%. Se um resultado anima é o do grupo Citi. Apesar da queda em relação ao mesmo período de 2021, o lucro líquido de 4,5 bilhões de dólares surpreendeu os analistas.