Por que o tamanho do rombo da PEC de Lula é mais importante do que o prazo

Mais importante do que estipular o tempo de duração da PEC da Transição é definir as despesas que serão retiradas da regra do teto de gastos e, por consequência, o seu valor final. A leitura da XP Investimentos é que, embora a proposta coloque um prazo de dois anos para a elevação do teto de gastos, é certo que não há possibilidade de redução das despesas do Bolsa Família a partir de 2025 – quando a proposta deixaria de vigorar. Portanto, o ponto-chave permanece em aberto, que é o tamanho do rombo proposto pela PEC e como será financiada a expansão de gastos nos próximos anos. “A redução para dois anos era esperada, mas não muda as perspectivas de elevação de despesas durante todo o mandato do novo governo, tendo em vista que essa dificilmente será revertida a partir de 2025. No fim, tem pouco ou nenhum impacto nas projeções de resultado primário e dívida pública”, avalia a corretora. Se corrigida pelo IPCA, o impacto dessa proposta nos moldes atuais pode chegar a 225 bilhões de reais em 2023.

