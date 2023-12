Por que o Safra rejeitou proposta de capitalização da Americanas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Os irmãos Davi e Alberto Safra, acionistas do Banco Safra, têm opiniões diferentes em relação à estratégia a ser adotada para a cobrança de dívidas da Americanas — e, por isso, a instituição não chancelou o acordo de capitalização proposto pela varejista. Alberto não abre mão de uma ação aberta contra a Americanas no exterior. O banco nega as desavenças familiares.