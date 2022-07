Por que o risco Brasil disparou, segundo o Ministério da Economia

O Ministério da Economia mapeia o chamado risco Brasil, em alta devido ao cenário global nocivo para a tomada de risco e a persistência da inflação, além de medidas, como a PEC das Bondades, que implicam em impacto fiscal para o país. O CDS Brasil, título que funciona como um seguro para operações de crédito no país, registrou alta de 31,1%, alcançando o valor de 294 pontos base no mês passado. “O mês de junho foi marcado pelo aumento da aversão ao risco, devido à expectativa de continuidade no aperto monetário nos Estados Unidos e pressões inflacionárias em nível global”, diz o relatório de dívida pública mensal da pasta. “O mercado internacional registrou volatilidade e queda nos principais índices acionários, na esteira de indicadores econômicos que mostraram persistência da inflação. A curva de juros futuros doméstica ganhou nível, refletindo o cenário externo mais negativo e o debate de medidas com impacto fiscal”, afirma a nota.