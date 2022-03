Por que o petróleo disparou mas a Petrobras não saiu do lugar?

VEJA Mercado | Fechamento | 4 de março.

O dia foi de estresse nos mercados por causa dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. As explosões nos arredores da maior usina de energia nuclear da Europa preocupou aqueles investidores que achavam que a guerra terminaria cedo. Índices europeus como o Cac 40, de Paris, e o FTSE 100, de Londres, derreteram 4,9% e 3,5%, nessa ordem. O petróleo brent, em direção oposta, disparou 7,5%, a 117,8 dólares o barril. No Brasil, as incertezas da guerra afetaram o Ibovespa, mas a queda não foi tão acentuada. O índice caiu 0,60%, aos 114.473 pontos. O dólar subiu 1%, a 5,07 reais, mas o que chamou a atenção mesmo a Petrobras.

Na contramão do petróleo, as ações da estatal fecharam em queda de 0,5%. A preocupação de alguns analistas é que a companhia não repasse o aumento do petróleo aos consumidores, e que a empresa pague a conta da PEC dos Combustíveis que tramita no Congresso. “Todo mundo está com um pé atrás com medo de que a Petrobras seja obrigada a pagar a conta da PEC e dos sucessivos aumentos no petróleo. Importante lembrar que os preços atuais já estão defasados em relação ao mercado internacional”, avalia Tomás Awad, sócio-fundador da 3R Investimentos. Ontem, as ações da companhia também negociaram em baixa. Pelo visto, o mercado vai pisar no freio até receber alguma sinalização sobre o que vai acontecer com a empresa no curto prazo.

As aéreas também tem sofrido com o cenário de guerra. Hoje foi mais um dia de perdas para Azul e Gol, que afundaram quase 8%. No lado das altas, as commodities metálicas, beneficiadas pela cotação do minério de ferro e pela leve alta do dólar. Empresas como Gerdau e Vale subiram 3,8% e 2,3%, nessa ordem. O minério no porto chinês de Qingdao está cotado a 153 dólares a tonelada, o maior valor em seis meses. As exportadoras Suzano e Klabin também fecharam em altas de 6,7% e 4,3%, respectivamente.

