Por que o mercado está calmo em meio ao caos em Brasília

As repercussões dos atos golpistas de domingo continuam a repercutir no mercado. A leitura, porém, de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está fortalecido causa tranquilidade nos pregões, que movimentam-se, majoritariamente, pautados pelo ambiente institucional. Que se prova resiliente. Nesta quarta-feira, 11, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, deve definir parte de sua equipe, enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se mais uma vez com seu secretariado e com o presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos Brics, Marcos Troyjo. A definição quanto ao andamento da agenda depois do terrorismo protagonizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro está na pauta do encontro de Haddad com a equipe econômica. A possibilidade de novos atos de barbárie verde e amarela, porém, demandam atenção. E resistência por parte das instituições.

