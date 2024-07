Por que o mercado de escritórios de alto padrão explodiu em São Paulo

Um levantamento da consultoria Cushman & Wakefield identificou que absorção líquida de escritórios de alto padrão em São Paulo, isto é, o saldo positivo de locações, mais que dobrou no segundo trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023. A absorção líquida foi de 40.738 m². As principais regiões que contribuíram para esse cenário foram Berrini, Chucri Zaidan e Marginal Pinheiros, com 14.098 m², 10.008 m² e 4.622 m², respectivamente. A consultoria explica que o aquecimento do setor se dá por causa do elevado número de contratações pelas empresas e, como já havia sido identificado em levantamentos anteriores, o retorno dos trabalhadores aos escritórios presenciais. “O primeiro deles foi o saldo líquido positivo de contratações em abril e maio. Alinhado a esse crescimento, o segundo fator está relacionado ao modelo de trabalho das empresas que costumam ocupar lajes corporativas”, explica. No acumulado do ano, a cidade já conta com mais de 80.000 m² de absorção líquida.

