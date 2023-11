Por que o Itaú BBA aposta em alta de 18% do Ibovespa em 2024

Os analistas do banco Itaú BBA apostam em uma valorização de 18% do Ibovespa em 2024. A expectativa é que o principal índice da bolsa de valores brasileiras supere sua máxima histórica e bata os 145 mil pontos no próximo ano. A tese é sustentada pela avaliação de que o preço dos ativos listados ainda está muito barato — e que os lucros das empresas deve subir diante dos cortes nas taxa Selic. “Antecipa-se uma ampla disseminação do crescimento dos lucros acima da inflação para 2024. Olhando para o futuro, esperamos alguma melhoria impulsionada por uma taxa Selic mais baixa, crescimento razoável do PIB e inflação mais baixa, o que provavelmente melhorará as margens de lucro líquido”, afirmam em relatório enviado a alguns clientes. O Ibovespa acumula valorização de 13% em 2023, negociado na casa dos 124 mil pontos.

