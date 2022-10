Por que o Itaú BBA acha improvável um aumento no preço da gasolina

Atualizado em 18 out 2022, 18h34 - Publicado em 19 out 2022, 09h26

A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) estima que a defasagem dos preços da gasolina no Brasil em relação à paridade internacional é de 7%, o equivalente a 24 centavos por litro. No caso do diesel, a distância é maior, de 14%, o equivalente a 83 centavos por litro. Apesar do recente movimento de valorização do dólar frente ao real e de estagnação do petróleo brent na casa dos 90 dólares o barril, os analistas do Itaú BBA acreditam ser improvável um reajuste nos preços brasileiros pela Petrobras nos próximos dias.

A avaliação é que a estatal tem metodologias diferentes para calcular a paridade e que retarda os reajustes para cima nos preços. “Tendo em vista que a Petrobras declarou que o usa uma avaliação diferente para preços de paridade de importação, e que a empresa tem historicamente demorado mais para ajustar os preços dos combustíveis para cima do que para baixo, não esperamos que a companhia aumente os preços da gasolina ou do diesel nos próximos dias”, escrevem em relatório enviado a clientes. Na terça-feira, 18, os papéis da Petrobras fecharam em alta de 2%, na contramão do petróleo, que caiu 1% ao longo do dia.

Siga o Radar Econômico no Twitter