Por que o investidor estrangeiro passou a tirar dinheiro da bolsa em abril

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 18 de abril.

Depois de injetar quase 70 bilhões de reais na bolsa brasileira nos três primeiros meses do ano, o investidor estrangeiro começou a sacar parte desse montante no mês de abril. As commodities, que alavancaram as grandes empresas do índice nesse período, continuam em alta, mas a percepção do mercado financeiro sobre o atual cenário macroeconômico sofreu algumas mudanças. Entenda por que os gringos passaram a tirar dinheiro da bolsa em mais uma edição em vídeo do VEJA Mercado.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade