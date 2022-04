Por que o indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira ajudou o dólar a subir?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 25 de abril.

O indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira foi parar no mercado financeiro. O dólar acumula uma forte alta de quase 6% em apenas dois dias, e os economistas acreditam que os ruídos entre os Três Poderes contribuem para a escalada da moeda americana, mas não são só essas questões que estão no radar dos investidores. Entenda as novas altas do dólar e o desempenho do Ibovespa em mais uma edição do VEJA Mercado.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade