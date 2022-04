Por que o FMI revisou para cima a perspectiva de crescimento do Brasil?

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou nesta terça-feira, 19, a previsão de crescimento da economia brasileira para o ano de 2022. Antes, a instituição acreditava que o PIB do país cresceria 0,3%, mas agora aponta para um crescimento de 0,8% ao final do ano. A revisão acontece por causa dos preços das commodities. “Isso se deve muito ao apoio que a economia está recebendo dos termos de troca positivos e do choque dos preços mais altos das commodities”, afirmou Petya Koeva Books, diretora-adjunta do departamento de pesquisa do FMI. Tanto petróleo quanto minério acumulam altas de quase 30% no acumulado do ano e puxaram para cima não só as projeções da economia do país, mas também as empresas ligadas a commodities na bolsa de valores. Petrobras e Vale também sobem na casa dos 30% na B3.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.