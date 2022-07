Por que o dólar encostou em R$ 5,50 pela primeira vez desde janeiro

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 21 de julho.

O dólar comercial chegou a bater a marca de R$ 5,51 ao longo desta quinta-feira, 21, mas fechou o dia cotado a R$ 5,49, ainda assim uma alta de 0,5% e a maior cotação desde janeiro deste ano. O aumento da percepção de risco fiscal no Brasil pela PEC das Bondades e o cenário de alta de juros em vários países do mundo inteiro incentivam a migração de recursos para ativos mais seguros, como o dólar, em vez de ativos de risco, como as bolsas. A disparada do dólar comercial e a tensão provocada pelo governo federal na Petrobras são os assuntos da edição de hoje do VEJA Mercado.

