Por que o dólar baixou para R$ 5 no meio de uma guerra?

VEJA Mercado | Fechamento em vídeo | 09 de março.

O dólar a 5 reais ainda é um patamar bem elevado, mas representa uma queda importante depois da moeda americana flertar com a casa dos 6 reais. Para alguns economistas, a principal razão da queda do dólar é o atual cenário de juros do Brasil, que atraiu o dinheiro dos estrangeiros. A alta das commodities durante a guerra, embora bastante voláteis diante do desdobramentos dos conflitos, também trouxe mais dinheiro para o país porque a bolsa brasileira tem nas commodities um de seus maiores pilares. Os gringos já aportaram quase 70 bilhões de reais no Brasil nos dois primeiros meses do ano, marca que quase ultrapassa a quantia registrada em todo o ano de 2021. Confira também quais setores da bolsa podem se beneficiar de um dólar mais baixo.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.