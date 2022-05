Por que o Centrão aceitou entregar a Eletrobras?

Furnas, Chesf, Eletronorte. Os comandos das subsidiárias da Eletrobras, espalhadas pelas diferentes regiões do país, eram disputadas a tapa pelo Centrão. Pelos corredores do Congresso, dizia-se que a ex-presidente Dilma começou a cair quando enfrentou o poder de Eduardo Cunha sobre Furnas. Mas então por que agora, com a ajuda do Centrão, o governo vai privatizar a Eletrobras? A resposta está na ponta da língua: por conta do que tem sido chamada de “Gasbras”. São os jabutis da privatização. O governo terá que comprar energia de térmicas a gás em estados que não têm gás, vai comprar energia de pequenas centrais hidrelétricas, do Proinfa. Ainda tem a discussão sobre a construção pelo governo de uma rede de gasodutos. Ou seja, Além disso, Itaipu e Eletronuclear vão continuar nas mãos do governo. “A conta foi: uma Eletrobras para vender uma Eletrobras”, conta um importante interlocutor de líderes do centrão.

