Por que o cabelo é o símbolo da mudança nas periferias?

A publicitária Rita Almeida, da AlmapBBDDO, estuda há mais de uma década o comportamento da periferia e identificou que neste meio tempo houve uma grande mudança: a periferia agora é da ação, do coletivo, do empreendedorismo. E um dos grandes símbolos desta mudança da periferia, segundo Rita, é o cabelo. “É essa história de “deixa meu cabelo do jeito que ele é”. Esses jovens têm nos pais uma reprodução de comportamento do tipo “bom, você tem esse cabelo, eu vou cortar esse cabelo, eu vou prender esse cabelo”. Foi o que os jovens de hoje viveram na infância e aí eles se rebelaram contra isso. Com todo respeito aos pais, mas dizem “não, pai. Você quis agir desse jeito, você quis esconder que eu tenho esse cabelo, mas eu quero mostrar o meu cabelo”. E essa é a enorme transformação. E isso acontece porque tem voz e tem companheiros perto, que se juntam. Consegue os parceiros nesta luta.”

Rita Almeida: "Nova fronteira da propaganda é o público acima de 75 anos"

