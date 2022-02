Por que no final foi bom a bolsa não ter saído do lugar?

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 07/02 a 11/02.

Raras são as vezes que o mercado “comemora” o fato da bolsa não ter saído do lugar, mas pode se dizer que os investidores encerraram a semana aliviados. A alta semanal de 1,18% do Ibovespa, aos 113.572 pontos, foi uma das pouquíssimas exceções em uma semana marcada por um forte estresse nos ativos de renda variável em função da inflação americana que veio acima do esperado e que fez esquentar as discussões de que o Federal Reserve Bank (Fed) possa subir os juros em um ritmo mais acelerado por lá. O resultado poderia ter sido até melhor, mas o aviso da Casa Branca de que é iminente uma invasão russa na Ucrânia minou os lucros no fim do pregão de sexta-feira. Ainda assim, o dólar acumulou uma queda de 1,49% frente ao real no período, cotado a 5,241 reais. “O mercado conseguiu segurar o tranco. É bem verdade que o estrangeiro tem sustentado o Ibovespa desde o início do ano, mas podemos dizer que a semana foi positiva só por não termos afundado como outros índices”, avalia Rodrigo Friedrich, chefe de renda variável da Renova Invest. Índices como Nasdaq e S&P 500 afundaram 4,63% e 1,93% na semana, respectivamente. Já a entrada de capital estrangeiro na bolsa brasileira já soma mais de 40 bilhões de reais em 2022.

