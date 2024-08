Por que naufragou ofensiva por novos conselheiros do governo na Eletrobras

O rebuliço de pelo menos dois ministros e alguns assessores para forçar o governo a desistir da ação no Supremo Tribunal Federal contra o comando privado da Eletrobras em troca de mais dois assentos no Conselho de Administração da empresa não surtiu o efeito esperado. O movimento esfriou nos últimos dias por um motivo simples: chegou aos ouvidos do presidente Lula a informação de que alguns defensores do acordo estariam de olho numa futura indicação deles para as vagas no Conselho, um emprego que pode proporcionar remuneração mensal de mais de 600 mil reais com bonificações.