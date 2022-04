Por que investidor da Petrobras pode estar feliz com derrota do Flamengo?

VEJA Mercado | Abertura | 4 de abril.

Petrobras é o nome do jogo neste começo da semana na bolsa. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Rodolfo Landim desistiu da presidência do Conselho da Petrobras na madrugada de sábado para domingo, em uma carta postada aos torcedores do Flamengo. Até sexta, Landim prometia dar entrevistas depois da assembleia de acionistas. Mas no sábado à noite, o Flamengo empatou com o Fluminense e perdeu a taça do campeonato carioca. Fontes próximas a Landim dizem que “acredite, se quiser”, mas a perda do campeonato foi decisiva para a desistência.

A depender do novo indicado, esta pode ser vista como uma boa notícia para os investidores que não haviam reagido bem ao nome de Landim quando Bolsonaro queria que ele inclusive fosse presidente da empresa. Pairava sobre Landim a dúvida sobre se ele mexeria na política de preços da empresa, como inclusive chegou a dizer Joaquim Silva e Luna em entrevista a VEJA. Mas certamente não foi só a derrota do Flamengo que levou Landim a desistir da empresa. Os comitês de governança estão em cima dos currículos de todos indicados. Agora é ver se Landim não entra na nova moda que assolou a política: desistir de desistência.

A outra notícia que pesa hoje sobre a Petrobras é o anúncio da descoberta de uma nova acumulação de petróleo no pré-sal da porção sul da Bacia de Campos. No cenário internacional, o petróleo sobe cerca de 1% aos 105 dólares.

