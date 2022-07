Por que Guedes respira aliviado com PEC das Bondades

O ministro da Economia, Paulo Guedes, aproveitou a convocação à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no Senado para expor aquilo que pode ser chamado de alívio. Numa vitória para o ministro, o relator da PEC das Bondades, Danilo Forte (União Brasil-CE), decidiu retirar os puxadinhos como vale-Uber, que elevariam o impacto fiscal de 41,2 bilhões de reais. Como as emendas não tiveram sucesso na Câmara, Guedes pôde dormir tranquilo — e exaltar o texto nesta terça-feira, 12, no Congresso Nacional. Apesar de criticar a PEC nos bastidores, o ministro está aliviado que os congressistas mantiveram o impacto já mensurado pelos técnicos da pasta que comanda.

Guedes estava de cabelo em pé com a possibilidade de elevar os gastos. Se passasse um pouco do limite definido pelo Ministério da Economia, o planejamento de ter “as contas no azul” iria por água abaixo, diz um auxiliar do ministro. Já nesta terça-feira, o ministro aproveitou o espaço na comissão para elogiar os ditames do projeto. “Não tenho a menor dúvida de que evitarmos a PEC Kamikaze de 120 bilhões de reais naquela ocasião para um modelo de transferência para os mais frágeis de 40 bilhões de reais, que é um terço, foi correto, um exercício de responsabilidade fiscal. Foi correto não criar naquela época. Aí sim seria populista”, disse ele em comparação ao texto original que previa que as benesses durassem até o fim de 2023, não até o final deste ano.