Por que estatais podem cair na bolsa independente do vencedor das eleições

Petrobras e Banco do Brasil parecem enfrentar o caótico cenário eleitoral de forma relativamente tranquila na bolsa de valores. Ambas as estatais têm apresentado lucros robustos neste ano e feito a festa de seus acionistas por meio de generosos dividendos, mas alguns analistas alertam para um possível cenário de estresse depois das eleições – independente do vencedor na disputa pela presidência da República. “Acreditamos que as eleições serão menos impactantes que em anos anteriores no Brasil. Contudo, a forte performance das ações estatais nos últimos meses indica pouco espaço para alta em caso de um cenário positivo pós-eleições, e bastante espaço para quedas em caso negativo”, avaliam os analistas da Guide Investimentos.

No acumulado do ano, os papéis de Petrobras e Banco do Brasil sobem 60% e 50%, respectivamente. “A relação risco-retorno parece ruim neste momento dada a proximidade das eleições e diversas declarações de alguns candidatos no sentido de rever a atuação das empresas estatais. Considerando isto, acreditamos que faça mais sentido esperar um momento melhor para aumentar posição em estatais”, conclui a empresa.

