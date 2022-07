Por que é tão difícil para Bolsonaro conseguir importar diesel de Putin "A importação poderia aliviar a pressão inflacionária e ajudar o presidente em sua tentativa de reeleição", diz Vinicius Vieira, professor da FAAP Por Felipe Erlich Atualizado em 19 jul 2022, 17h02 - Publicado em 19 jul 2022, 16h58

Há cerca de uma semana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou haver a possibilidade de o Brasil importar diesel vindo da Rússia dentro dos próximos dois meses. O presidente ainda não deu grandes detalhes da negociação, mas disse que as conversas com Vladimir Putin estão “bastante avançadas” no último domingo 17. Também declarou não saber o quão mais barato é o diesel russo em comparação com concorrentes, apenas que está mais barato. Atualmente, o barril de petróleo russo de fato abaixo do mercado internacional. Mas, mesmo sendo benéfico para Bolsonaro em diversos aspectos — inclusive eleitorais –, a importação de diesel russo não seria tão simples do ponto de vista operacional e viável apenas “por métodos não convencionais”.

“Certamente não será a Petrobras a importadora, pelo fato de ela ter ações na bolsa de Nova York e, portanto, estar sujeita a sanções. Muito provavelmente seriam utilizados ferramentas de pagamento que não passam pelo sistema financeiro ocidental”, diz Vinicius Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP. “A importação poderia aliviar a pressão inflacionária e ajudar Bolsonaro em sua tentativa de reeleição. O custo político para o Brasil ao importar diesel russo não seria significativo, para não dizer nulo. Seria semelhante ao caso da Índia, que é bem mais importante estrategicamente para os Estados Unidos e não teve sua imagem muito abalada por fazer negócios com a Rússia”, diz Vieira

