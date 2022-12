Por que Bolsonaro sonha com a aprovação de proposta de Lula

O presidente Jair Bolsonaro pode até não dizer, mas está ávido pela aprovação da PEC da Transição, proposta pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A aprovação do texto liberaria cerca de 23 bilhões de reais ainda este ano, o que, segundo parlamentares da base aliada, ajudaria o governo a fechar as contas de 2023 e cobrir os contingenciamentos feitos pela atual gestão.

O texto atual retira cerca de 175 bilhões de reais do teto de gastos no ano que vem para viabilizar o pagamento do Bolsa Família de 600 reais.