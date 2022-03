Por que a Sabesp subiu na bolsa no dia do vaivém de Doria?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 31 de março.

O governador de São Paulo, João Doria, enfim se pronunciou e disse que vai concorrer à presidência da República. Na bolsa de valores, a maior alta do índice Ibovespa foi anotada pela Sabesp, justamente a estatal do estado, que subiu 4,5% no pregão. Entenda como o mercado financeiro têm avaliado esse vai e vem nas candidaturas em mais uma edição do VEJA Mercado.

