Por que a Petrobras sobe na bolsa no meio do furacão?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 20 de junho.

As ações da Petrobras tiveram as negociações suspensas no início do pregão desta segunda-feira, 20, depois da renúncia de José Mauro Coelho da presidência da empresa. Quando o papel entrou em negociação, afundou 4%, mas acabou fechando o dia em alta de 1%. Na visão de alguns analistas, as trocas imediatas na presidência e na diretoria da Petrobras podem diminuir a pressão do Congresso sobre a empresa, que já ameaçava a instauração de uma CPI contra a companhia. Além disso, tem investidor de olho nos dividendos que a Petrobras vai pagar nesta segunda-feira. O furacão Petrobras e os próximos passos do governo para indicar Caio Paes de Andrade são os assuntos do VEJA Mercado de hoje.

