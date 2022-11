Por que a Petrobras perdeu quase R$ 70 bilhões em duas semanas

A Petrobras perdeu cerca de 67 bilhões de reais em valor de mercado desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República, há duas semanas. O cálculo foi feito pelo TradeMap. A estatal tem enfrentado altos e baixos nos últimos meses em função do pleito eleitoral. Um dia depois do primeiro turno, os papéis da petroleira dispararam 8% após a apuração dos votos mostrar uma força do presidente Jair Bolsonaro que não havia sido identificada pelas pesquisas à época. A leitura era de que a eventual reeleição do presidente traria a manutenção da política de desinvestimentos da Petrobras, com a possibilidade de privatização total da companhia. Agora, paira sobre o mercado uma nuvem de incerteza sobre seu futuro. O Ministério Público chegou a solicitar ao Tribunal de Contas da União que suspendesse o pagamento de 43 bilhões de reais em dividendos aos acionistas.

Em outras palavras, o governo eleito promete mudanças na gestão das estatais e na política de preços e de dividendos da Petrobras, mas ainda não explicou como isso deve acontecer. O nome do indicado à presidência da empresa também não foi revelado, embora os estudos em relação à companhia estejam sendo capitaneados pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN), que tem defendido ideias insólitas como a recompra de refinarias e a diminuição do repasse de dividendos para os acionistas. “Os próximos passos da empresa precisam ser acompanhados de perto à medida que, por ora, o fluxo de notícias tem sido negativos para empresa. Uma mudança agressiva na orientação estratégica da empresa e alterações nas ‘linhas de defesa’ da mesma são pontos que podem nos levar a alterar a nossa recomendação para o papel”, avalia a Genial Investimentos em relatório enviado a clientes.

