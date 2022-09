Por que a inflação abriu uma ferida tão grande no mercado

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 13 de setembro.

Os números de inflação nos Estados Unidos em agosto vieram piores do que estimavam os analistas e provocaram um estresse dos grandes no mercado. Índices americanos, como o Nasdaq e o S&P 500 afundaram 5%, enquanto o Ibovespa recuou 2,5%. Das noventa e duas empresas listadas no índice brasileiro, apenas duas fecharam o dia no azul. O dólar comercial fechou em forte alta de 2%, cotado a 5,19 reais. As razões por trás da imensa ferida provocada pela inflação e o que esperar nos próximos dias são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 13.

