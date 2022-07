Por que a imigração traz bons frutos para a economia dos EUA

Imigrantes nos Estados Unidos superam o sucesso financeiro de americanos em 15 anos. Essa é uma constatação de Leah Boustan, coautora do livro Streets of Gold — Ruas de Ouro, em tradução livre —, que estuda a trajetória econômica de imigrantes desde o período de Ellis Island, uma onda imigratória ao país entre 1892 e 1924. “Imigrantes do período de Ellis Island chegaram ganhando menos do que os nascidos nos Estados Unidos, mas, em 15 anos, ultrapassaram os ganhos dos americanos”, disse ela em entrevista à Bloomberg.

A leitura faz sentido. Um relatório da New American Fortune 500 aponta que 44% das empresas na lista que destrincha as maiores empresas do país foram fundadas por imigrantes ou descendentes. Entre as 500 companhias, 102 foram fundadas por imigrantes e outras 117 por seus filhos. Talvez o custo do malfadado muro do ex-presidente Donald Trump não fosse apenas fiscal.