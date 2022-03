Policiais ou Pix: a escolha eleitoral de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro queria fazer um agrado aos policiais e fez uma reserva de 1,7 bilhão de reais do Orçamento para aumentar os salários da classe. Só que a pressão está tão grande que agora a greve de servidores do Banco Central ameaça até mesmo o funcionamento do Pix. Tanto os policiais quanto o Pix fazem parte da plataforma de Bolsonaro à reeleição. O Pix fez tanto sucesso com a população em geral que será apontado como uma das principais realizações na área da economia durante seu governo.

O Planalto tem até o dia 02 de abril para fazer qualquer reajuste acima da inflação antes das eleições e fontes dizem que o reajuste aos policiais não deverá sair.

A greve dos servidores do BC está sendo convocada para sexta-feira, 01. O presidente do sindicato dos servidores do BC, Fabio Faiad, disse ao Radar Econômico que não haverá interrupção do Pix, mas como os servidores estarão em greve vários serviços vão ficar paralisados. O email de atendimento a dúvidas de instituições financeiros que usam o Pix vai ficar parado. O projeto de débito automático do Pix vai ficar parado. O monitoramento do sistema não vai se feito ou estará em operação contigente e isso pode aumentar o risco operacional, deixando o sistema exposto a vazamentos ou ataques hackers. O monitoramento do setor de informática também não será feito.

